نائبة وزير الصحة: نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 في 2027

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، أن إصلاح الخصائص السكانية للسكان يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مناهضة الزيادة السكانية ، مشيرة إلى أن الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 هو هدف استراتيجي لتحقيق التوازن السكاني والتنمية المستدامة.

وأوضحت "الألفي"، أن دعم مشورة ما قبل الزواج يمثل خطوة مهمة لضمان وعي الأزواج الجدد، مشددة على أهمية تأجيل الحمل الأول لمدة عام والمباعدة بين الأحمال المتعاقبة من 3 إلى 5 سنوات للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وأضافت أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل تمثل 85% من قدراته المستقبلية، ما يجعل الاهتمام بالتغذية والرعاية في هذه المرحلة أمرًا مصيريًا.

وأشارت إلى أن كثرة الولادات تضعف الأبناء وتعرضهم لاحتمالات الوفاة، حيث ما زالت معدلات وفيات الأطفال في مصر تسجل 18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، و117 وفاة لكل ألف في بعض المناطق.

وأكدت أن تعليم الأمهات وبناء الثقة في الخدمات الصحية الأولية يمثلان ركيزة أساسية لخفض هذه المعدلات.

وتطرقت نائبة الوزير، إلى قضية الزواج المبكر، مؤكدة أن 30% من الزيجات في محافظة المنيا هي زواج أطفال، وأن 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوعية ودعم فكرة عدم زواج الفتاة قبل سن 18 عامًا.

وأضافت أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، من خلال التركيب الفوري للوسائل بعد الولادة مباشرة، مشيرة إلى أن الأنيميا تكلف مصر نحو مليار دولار سنويًا.

وكشفت "الألفي"، عن أرقام لافتة، موضحة أن كل دولار يُنفق على مكافحة سوء التغذية يوفر 30 دولارًا، بينما كل دولار يُنفق على تنظيم الأسرة يوفر 58 دولارًا، وهو ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة الأسرة والطفل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

