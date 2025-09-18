كتب- أحمد الجندي:

قال الإعلامي محمود سعد، إن بعض الدول النامية قد تحتاج إلى نوع من السيطرة على الإعلام.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "سعد": الحرية في الإعلام أحيانًا، الدول اللي بيسموها نامية اللي هي زي مصر، معرفش ليه مصر حطوها في الدول النامية، إنما ده يمكن أرقام اقتصاد لا تليق على مصر، والهند، ودول زي دي، يتقال عليها نامية، إنما يعني أوكي".

وأضاف: "في الدول النامية قد يحتاج الأمر إلى سيطرة ما، قد يحتاج، لكن مقابل هذه السيطرة في أشياء أخرى، وممكن تكون طرق الحكم في هذه الدول مختلفة".

وردًا على سؤال مجدي الجلاد، حول حقيقة وجود سيطرة على الإعلام، قال: "ماعرفش.. معنديش فكرة في سيطرة على الإعلام ولا لأ، بص أنا بتكلم عن نفسي، أنا محدش سيطر عليّ ولا حد فكر لغاية دلوقتي، إنما ممكن أنت عامل مشاكل وتقعد، قعدت في البيت كتير.

وحول عدد السنوات التي قضاها محمود سعد في منزله بعيدا عن الشاشات، قال: قعدت مرة من آخر 2015 لأول 2017، سنتين، وبعدين فات 3 سنين وقعدنا تاني بس أنا مقعدتش أنا اشتغلت في اليوتيوب وعملت حاجه اسمها "باب الخلق"، وعملت حاجه اسمها "ونس" من نهاية 2015 لبداية 2017 قعدت في البيت وكنت مبسوط جدًا".

وتابع محمود سعد: "لو كنت مرة حسيت لحظة أني عايز أقول قعدوني في البيت أبقى أنا راجل مش كويس، محدش قعدني، أنا اللي قعدت، أنا اللي اختارت، كانوا عايزيني بدل ما أطبخ بامية أطبخ كوسة أو بتنجان، فأنا مبعرفش أطبخه يبقي مين اللي قعد!، أنا اللي قعدت مش هما، أنا اللي اخترت محدش قالي أنت تحت الإقامة الإجبارية، لا محصلش، ولا حد قالي حاجة، أنا قولت مش هعمل ده فخلاص أنا اللي اخترت".

وردًا على سؤال مجدي الجلاد: عشت إزاي في السنتين دول وهل قابلتك أزمات مادية؟، رد محمود سعد: "أنا مستور الحمد لله مع أني معملتش أي مشاريع في حياتي لكن أنا مستور الحمد لله، معنديش غير مراتي وبنتي يعني، واحتياجاتي الشخصية.

