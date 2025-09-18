إعلان

قرض ومنحة بـ60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية

01:53 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

وتضمن القرار الجمهوري، مادة وحيدة، جاء فيها، الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار جمهوري مركز التحكم الإقليمي الإسكندرية
