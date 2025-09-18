كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

وتضمن القرار الجمهوري، مادة وحيدة، جاء فيها، الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

