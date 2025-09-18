كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تم تنفيذها في الفترة من 2019 إلى 2024، تكللت بنجاح كبير.

وذكر خلال مداخلة تليفزيونية بقناة اكسترا نيوز؛ أن نجاح الاستراتيجية الأولى ساهم في تقدم مصر 46 مركزًا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي. واستكمالًا لهذه الجهود، تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية في بداية هذا العام، والتي سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات

وتابع: ترتكز الاستراتيجية على محورين أساسيين وهما؛ توفير البنية التحتية، أي توفير الموارد الحوسبية اللازمة للجهات الحكومية والشركات الناشئة لتمكينها من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحوكمة البيانات؛ أي تركيز الاستراتيجية على تنظيم تبادل البيانات داخل الدولة، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق أصحابها وخصوصيتهم، نظرًا لأن البيانات هي المورد الأساسي للذكاء الاصطناعي.

وفى سياق متصل كشف الوزير عن تطور كبير في صناعة الهواتف المحمولة محليًا، حيث يوجد الآن 14 مصنعًا لإنتاج أجهزة المحمول في مصر، بما في ذلك 4 من أكبر 5 علامات تجارية شعبية.

ولفت الوزير، إلى أن الإنتاج المحلي وصل إلى 3.5 ملايين وحدة العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 ملايين وحدة بنهاية هذا العام. ومن المقرر أن تبدأ الشركات في تصدير كميات كبيرة من الأجهزة اعتبارًا من العام المقبل، بعد اختبار الأسواق المستهدفة حاليًا.

أكد الوزير أن جودة المنتج المصري لا تقل عن جودة المنتجات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية في الأجهزة المصنعة.

