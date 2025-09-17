600 جرام ذهب.. تفاصيل سرقة إسورة من المتحف المصري بالتحرير

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين الأسبق، تفاصيل سرقة إسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري"، مبينا بأن السرقة قد تأكدت، وأن هناك تقصيرًا واضحًا في التأمينات.

وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" أن المتحف المصري بالتحرير يعاني من قصور أمني وإداري، على عكس المتحف المصري الكبير الذي يتمتع بنظام أمني متطور.

وأوضح أن الإسورة المسروقة تعود إلى الأمير أمونم أوبت، ابن الملك بسوسينس الأول، وكلاهما حكم مصر في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، أي قبل حوالي 3300 عام.

وذكر أن قيمة الإسورة لا تقدر بثمن، وأن قيمتها الحقيقية ليست في وزنها الذي يصل إلى 600 جرام من الذهب، بل في قيمتها التاريخية والأثرية.

وأشار إلى أن حادثة السرقة وقعت في خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير،مشيرا إلى أن الحادثة تأتي في وقت حرج مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة الحدث العالمي.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: مسابقة قريبًا للأئمة والعمال.. وتحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة

14 قرارًا لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.. تعرف عليها