كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف مياه نهر النيل يعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لكنها لم تنجح حتى الآن.

وشدد على أن مصر لن تتوانى عن حماية حقوقها المائية.

وفي حديثه عن قطاع الطاقة، أوضح مدبولي أن أعمال رفع كفاءة وزيادة إنتاج حقل ظهر قد عادت مرة أخرى بعد تراجع مؤقت، مبينا أن هذه الحقول لها عمر افتراضي، مشيرا إلى أهمية البحث عن مصادر جديدة للطاقة.

وفي سياق آخر، تطرق مدبولي إلى التحديات التي تواجه قناة السويس، موضحًا أن الإيرادات تراجعت بسبب تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، لكنه أبدى تفاؤله بتحسن الوضع، مؤكداً أن الحركة الملاحية ستعود إلى سابق عهدها وربما أفضل في الفترة القادمة إذا استقرت الأوضاع في المنطقة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية منطقة وسط البلد، مؤكداً أنها مسجلة ولا يمكن تغييرها، وتظل "قلب القاهرة النابض".