كتب ـ محمد صلاح

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة بصدد إعداد قائمة سوداء بالمصانع الممتنعة عن سداد قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم تحريرها للمخالفين من قبل مسؤولي الضبطية القضائية بمختلف الشركات التابعة لقطاع الكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن قطاع الضبطية القضائية التابع لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يقوم حاليًا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المصانع التي تم ضبطها تستولي على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية أو التي قامت بمخالفة شروط التعاقد مع شركة الكهرباء من خلال التلاعب في الأحمال الموجودة على أرض الواقع.

ونوه المصدر إلى أن شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تحتلان المرتبتين الأولى والثانية في عدد المصانع التي تم ضبطها تسرق التيار الكهربائي وتخالف شروط التعاقد، بقيمة أولية تعدت الـ300 مصنع بمختلف المناطق بأكتوبر وأبورواش والجيزة والصف والبدرشين والخانكة والعكرشة والمرج والمطرية وأبو زعبل وغيرها من المناطق الصناعية بالعبور.

وأشار إلى أن الكهرباء بصدد إعداد القائمة تمهيدًا للقيام بفصل التيار الكهربائي عن المصانع المتأخرة عن سداد قيمة المحاضر التي تم احتسابها من قبل الضبطية القضائية بكل شركة من شركات التوزيع.