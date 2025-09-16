فرص لأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 25

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 32 24

نخل 32 16

كاترين 29 14

الطور 32 23

طابا 30 21

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 32 22

سيوة 33 21

رأس غارب 36 25

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 39 28

حلايب 34 30

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 25

أبوسمبل 38 27