نفى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، ما يوجه إليه من اتهامات بتحميله مسؤولية التراجع الذي شهدته قوة الحزب، مؤكدًا أن الوفد حقق في عهده نجاحات انتخابية واضحة، بينما حدث التراجع الفعلي بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، استشهد البدوي بأرقام داعمة لرأيه، قائلاً: "حزب الوفد كان يملك 7 نواب فقط عندما تولى رئاسته".

وأضاف أن الحزب خاض انتخابات مجلس الشعب في 2012 منفردًا ونجح في مواجهة تحالفات قوية، مؤكدًا أن هذه الفترة تمثل إنجازًا وليس فشلاً.

وتطرق رئيس الوفد السابق إلى محطات انتخابية أخرى، مشيرًا إلى أن انتخابات 2005 جرت تحت إشراف قضائي كامل وكان الوفد جزءًا من ائتلاف واسع، كما خاض الحزب انتخابات 2011 بقوة.

وأكد أن هذه المراحل تُعد من نقاط القوة في مسيرة الحزب.

ولفت البدوي إلى الجانب الوطني لدور الوفد، موضحًا أن الحزب كان حاضرًا بقوة في "جبهة الإنقاذ" الوطنية وأحداث 30 يونيو، وأن أعضاءه شاركوا في الميادين، مشددًا على أن هذا يعكس الدور التاريخي والوطني الذي ظل الحزب يلعبه.

وشدد البدوي، على أن التراجع في حزب الوفد لم يكن حدثًا مفاجئًا، بل كان تدهورًا تدريجيًا استمر لسنوات حتى غاب الحزب تقريبًا عن المشهد.

وأكد أن المعيار الحقيقي لقوة أي حزب يجب أن يقاس بنجاحه في الانتخابات الفردية وليس الاعتماد على نظام القوائم الانتخابية فقط.