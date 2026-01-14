إعلان

وعد بعودة قوية.. البدوي: الوفد "فقد هويته" وانكفأ على الصراعات لـ8 سنوات

كتبت- داليا الظنيني:

12:09 ص 14/01/2026

الدكتور السيد البدوي

أكد الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن عودته لتقديم أوراق ترشحه لم تأتِ بدافع شخصي، مبينًا أنها جاءت "بناء على طلب معظم الوفديين" الذين يرغبون في إحداث تغيير.

وقال البدوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحزب "فقد هويته" وتراجع دوره السياسي بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الماضية.

وأوضح البدوي أن الحزب خلال هذه الفترة "انكفأ على حل الصراعات الداخلية"، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن الشارع وعن تناول هموم المواطنين الحقيقية.

وتابع أن أولوية برنامجه الانتخابي الأولى تتمثل في "إعادة التماسك ووحدة الصف داخل حزب الوفد"، مؤكدًا أن هدفه هو إعادة الشعور بالطمأنينة والأمل للكثير من الوفديين الذين ابتعدوا بسبب هذه الصراعات.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الحزب، قائلاً إن الوفد على موعد مع "عودة قيادات وفدية مؤثرة، كل في مجاله" خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن الحزب يمتلك قاعدة من القيادات والرموز المؤثرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جيل من الشباب الواعد الذي يشبه في حماسه "جيل ثورة 1919"، لكنه أصبح اليوم "مهمشًا ومستبعدًا".

وشدد البدوي على أن مرحلة الصراعات الداخلية يجب أن تنتهي، داعيًا إلى تحويل الجريدة الرسمية للحزب وبوابته الإلكترونية إلى "مؤسسة إعلامية شاملة" كجزء من عملية تجديد الخطاب السياسي الشعبي.

السيد البدوي حزب الوفد

