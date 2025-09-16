بث مباشر| رئيس الوزراء يلتقى رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية

القاهرة - مصراوي:

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تعزيز وعي المواطن المصري بالتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مشددًا على أهمية تحليل وتوضيح ما يجري في المنطقة والعالم من محاولات لإعادة رسم الخريطة، والتي تستهدف مصر بشكل واضح.

وقال مدبولي: "يجب أن نحلل ونوضح ما يحدث حوالنا فهناك تحديات ومصر بوضوح شديد مستهدفة ضمن محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة والعالم".