مدبولي: ضوابط لتسعير الوحدات السكنية في اجتماع المقاولين الأسبوع المقبل

06:22 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع المقاولين العقاريين لمناقشة ملف التسعير.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "إحنا معندناش حاجة اسمها تسعيرة للوحدات ولكن هناك آليات عمل، والمطلوب في الحتة دي نوجه المطورين ونوجه المقاولين لحاجة مهمة جدًا، بأن التوافق اللي بناء عليه بيحصل تسعير للوحدات هي دي اللي إحنا يجب أن يتم تكرارها ووضعها في صورة معينة".

وأوضح أنه "طالما يتبع لمطور العقاري خطوات ويضطلع بها للتسعير فهذا هو الشكل، لكن الأهم إنه لا يكون هناك نوع من المغالاة الشديدة في التسعير".

وأشار مدبولي إلى أن "نتيجة للظروف في مرحلة سابقة كان يتم تسعير الدولار كل واحد نتيجة للظروف اللي مرينا بيها، كان كل واحد بيسعر الدولار.. اللي يسعره 70 واللي يسعره 100، ويعني بناء عليها بتوضع أسعار.. النهارده مع استقرار الأوضاع أصبح هناك سعر واضح ورؤية واضحة للفترة القادمة، وبالتالي هذه الموضوعات لازم يكون فيها مراجعات ونشوف ضوابط واضحة تمامًا لعملية التسعير في هذا الأمر".

تسعير الوحدات السكنية اجتماع المقاولين مصطفى مدبولي المقاولين العقاريين
