كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن الشخصيات التي كان لها أثرًا في تكوين شخصيه، ومن قدوته منذ الصغر، وطبيعة علاقته بالدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.

وقال أسامة الأزهري في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "أثّر فيّ كثيرًا مشايخي في الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم سيدي الدكتور علي جمعة، كما تأثرت بوالدي الذي رباني على حب العلم".

وتابع وزير الأوقاف:"أما قدوتي الكبرى منذ الصغر فكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم-، الذي وجدت فيه المنهج الكامل للإنسانية".

وعن الكتّاب الذين يقرأ لهم باستمرار، قال وزير الأوقاف: "أقرأ للتراث الأصيل: الغزالي، الرازي، ابن عاشور، والمعاصرين من رواد الفكر الإسلامي؛ كالعقاد وعبد الوهاب المسيري"، مضيفًا: "أحرص دائمًا على التنوع بين علوم الدين والفكر والفلسفة والعلوم الإنسانية، ولا أستبعد مجالا من مجالات العلم من دائرة الاطلاع".

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"