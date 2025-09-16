البيئة: إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، وذلك لتعزيز وتنسيق التعاون في مجال العمل المناخي.

حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، والمهندس عمرو عبد العزيز، مدير التخفيف ونظام الـMRV بالإدارة المركزية لتغير المناخ، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأوضح الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور الرئيسية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تستهدف دعم الجهود الوطنية لمجابهة تغير المناخ، ومنها إنشاء وحدات مختصة لتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة، بما يضمن دمج البُعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج القطاعية.

كما ناقش الاجتماع، دعم الوزارات في إعداد خطط عمل مناخية قطاعية، من خلال توفير إطار توجيهي وأداة رقمية تسهّل عملية التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تطوير أداة رقمية وطنية لتتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والتقييم والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات المناخية لمصر.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التعاون والتنسيق، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية في تحقيق الاستدامة، حيث يأتي الاجتماع في سياق الالتزام المشترك بين مصر وألمانيا بدعم العمل المناخي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

