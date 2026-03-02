زلزال بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس والشرقية

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سجلت هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

بحسب البيانات الصادرة عن مركز الرصد، وقع الزلزال في تمام الساعة 5.40 صباحا، إذ بلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للبيانات، فإن الهزة وقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض، إذ تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالا وخط طول 31.92 شرقا، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:

- ​17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.

- ​40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.