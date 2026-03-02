إعلان

زلزال بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس والشرقية


كتب- محمد فتحي:

06:46 ص 02/03/2026 تعديل في 07:13 ص

زلزال- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه سجلت هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

بحسب البيانات الصادرة عن مركز الرصد، وقع الزلزال في تمام الساعة 5.40 صباحا، إذ بلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للبيانات، فإن الهزة وقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض، إذ تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالا وخط طول 31.92 شرقا، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:

- ​17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.

- ​40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال زلزال الآن هزة أرضية زلزال في بلبيس بلبيس السويس البحوث الفلكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
هل هناك حاجة للمكملات في رمضان؟.. حلقة توعية علمية توضح
أخبار وتقارير

هل هناك حاجة للمكملات في رمضان؟.. حلقة توعية علمية توضح
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل