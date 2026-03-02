تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، متزامنة مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس.

أحمد موسى: إسرائيل بدون أمريكا لا شيء.. وغلق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على التجارة العالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثيره السلبي الكبير على التجارة العالمية، وهذا ثمن ما حدث منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بتلك الأحداث سواء من الناحية الاقتصادية أو السياحية.

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب

أكد الدكتور منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استقرار وتأمين التغذية الكهربائية في مصر، مشددًا على أن الشبكة القومية للكهرباء "قوية وآمنة ومستقرة"، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

الرئيس السيسي: لا قلق على مصر.. واحتياطياتنا كافية وشعبنا متكاتف -(فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حريصة دائمًا على عدم الاندفاع والتعامل مع الأزمات بصبر وطول بال لمنع تفاقمها، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن كثب كل المتغيرات الجيوسياسية وتجهز نفسها لكل السيناريوهات المحتملة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

عاطف واصف: 75% من اللي اشتروا الفضة مؤخرًا خسروا

كشف عاطف واصف، رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن قصة طريفة ومفيدة من رحلته مع والده في تجارة الفضة، موضحًا كيف أنقذ صفقة تحف كبيرة من الخسارة بعد اكتشاف أنها مزيفة باستخدام "مياه النار"، التي كشفت الغش وتجنبت خسارة بـ400 ألف جنيه.