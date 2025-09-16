إعلان

سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو وتشيد بأم كلثوم وسلمي حايك

12:52 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ

كتب- محمد نصار:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفيرة ليونورا رويدا، سفيرة المكسيك بالقاهرة، حيث أهدى لها نسخة من تسجيلات كوكب الشرق أم كلثوم من إنتاج شركة صوت القاهرة.

وأشادت السفيرة المكسيكية بصوت أم كلثوم، قائلة: "صوتها المدهش حمل سحر الشرق إلى كل العالم".

وخلال الزيارة، حلت السفيرة ضيفةً على البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، وزارت استديو نجيب محفوظ بماسبيرو، المطل على النيل والأهرامات معًا. وقالت إن الأديب العالمي نجيب محفوظ حاضر في الذاكرة الثقافية بالمكسيك، لافتة إلى أن النجمة العالمية سلمى حايك – ذات الأصول المكسيكية – قدمت أولى بطولاتها السينمائية في فيلم مقتبس عن رواية محفوظ الشهيرة "زقاق المدق".

وأكد المسلماني متانة العلاقات المصرية المكسيكية، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من حضارات عريقة وروابط تاريخية.

وتحتفل المكسيك هذا العام بمرور 215 عامًا على بداية استقلالها، كما تحتفل القاهرة والمكسيك بمرور 67 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، التي تقوم على الاحترام المتبادل والتقارب الثقافي العميق.

