الصحة: الخط الساخن "105" حل جميع الشكاوى خلال أغسطس

12:12 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزارة الصحة والسكان

background

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرها الشهري حول أداء الخط الساخن الموحد (105) لشهر أغسطس 2025، مؤكدة تحقيق نسبة إنجاز 100% في التعامل مع جميع المكالمات الواردة، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرئيسي للخط الساخن كأداة فعّالة لدعم حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس، بزيادة 18.2% مقارنة بشهر يوليو، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في هذه القناة كوسيلة تواصل مباشرة وفعّالة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالمنشآت الصحية وطلبات العلاج شكلت النسبة الأكبر من المكالمات بنسبة 25.6%، تلتها استفسارات التطعيمات واللقاحات بنسبة 21.3%، ثم الاستفسارات العامة بنسبة 19.6%، وسجلت الشكاوى المتنوعة 10%، وطلبات كارت الخدمات المتكاملة 5.2%، والاستشارات الطبية 3.3%، بينما بلغت استفسارات الوحدات والمراكز الصحية 2%.

ووفق بيان، تلقى الخط 80 مكالمة تتعلق بحالات طارئة وحرجة، شملت طلبات الدم وأسرّة الرعاية والحضّانات، بنسبة 1.6% من إجمالي المكالمات، وقد تم التعامل معها جميعًا بنجاح. وتوزعت باقي المكالمات على استفسارات التكليف (1.4%)، طلبات الألبان المدعمة (0.7%)، والاستفسارات عن التراخيص (0.6%)، فيما تم تحويل 8.6% من المكالمات إلى جهات أخرى مختصة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير الخط الساخن من خلال خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية، وتشمل هذه الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئات مثل التأمين الصحي وشركة “فاكسيرا”، لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة.

وأكدت الوزارة التزامها بجعل صوت المواطن المحرك الأساسي لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الخط الساخن (105) لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يسهم في رصد وتحليل أداء المنظومة الصحية، مما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية لتقديم خدمات طبية تليق بتطلعات المواطن المصري.

وزارة الصحة والسكان حل جميع الشكاوى الدكتور حسام عبد الغفار
