12 صورة.. تسيير الرحلة الـ16 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الإثنين، الرحلة السادسة عشرة ضمن القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للسودانيين.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إجمالي ما تم نقله من الأشقاء السودانيين عبر هذه المبادرة حتى الآن قد بلغ نحو 15,133 راكبًا، مؤكدة استمرار الجهود لتوفير كل سبل الدعم والتيسير لضمان عودتهم بأمان وراحة.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

