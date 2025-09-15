إعلان

فرص شغل وظائف قيادية شاغرة بـ"مصر الوسطى للكهرباء"

03:42 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية العليا بعدة مواقع جغرافية، في إطار خطة الشركة لتدعيم الكوادر الإدارية والفنية وتعزيز الأداء داخل القطاعات المختلفة.

وتشمل الوظائف حسب الإعلان الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2025، التالي:

رئيس قطاع التخطيط الفني - إدارة الشركة

رئيس قطاعات شبكات توزيع كهرباء الوجه القبلي - شمال المنيا

رئيس قطاع توزيع كهرباء الوجه القبلي - جنوب المنيا

الرقابة العامة للمتابعة الفنية والتفتيش الإداري - بني سويف وسوهاج

مدير عام - المنيا ومغاغة

الرقابة العامة لكبار المشتركين - قطاع أسيوط

شروط التقدم للوظائف:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي مناسب، ولديه خبرة عملية لا تقل عن 16 سنة للوظائف القيادية العليا.

- قضاء مدة بينية في الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة، بالإضافة إلى وجود القدرة على القيادة والتوجيه.

- أن يكون للمتقدم سجل وظيفي خالٍ من الجزاءات المؤثرة أو التقارير السلبية.

وأوضحت الشركة أن الأولوية في التقديم ستكون للعاملين بالشركة أو الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، مع السماح بالتقديم للقطاعات الأخرى؛ مثل (شمال، جنوب، وإدارة الشركة) من خلال الإدارة العامة للتنظيم وتقديم الطلبات يدويًّا.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر فرص شغل شغل وظائف قيادية
