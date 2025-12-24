برلماني: هيئة تنمية الصعيد تقود التنمية الإقليمية الشاملة بجنوب مصر

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بالدور المهم الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد، التي شكَّلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018.

وقال رشاد إن الهيئة، تحت قيادة اللواء عمرو عبد المنعم، تقود جهود التنمية الإقليمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر؛ بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن، من خلال تنفيذ مشروعات تستثمر المزايا التنافسية للمحافظات، وتدعم جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، تدعم جهود هيئة تنمية الصعيد لتحقيق رؤيتها، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومسيرة العمل الوطني التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين.

ولفت رشاد إلى أن اللواء عمرو عبد المنعم استعرض أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، محاور عمل الهيئة، واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد رشاد أن هيئة تنمية الصعيد تلعب دورًا مهمًّا في صياغة الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، ووضع خطة للإسراع بعملية التنمية الشاملة، بمشاركة أبناء الصعيد في مشروعات التنمية، ومنحهم أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية، والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.