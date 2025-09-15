إعلان

الثلاثاء المقبل.. "الشيوخ" يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية

02:47 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تبدأ الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، في استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات المجلس عن الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك عبر جدول زمني محدد لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج بطاقات العضوية.

مواعيد الاستقبال

أوضحت الأمانة، أن عملية الاستقبال ستتم على مدار يومين بمقر المجلس الحالي بشارع القصر العيني:

- الثلاثاء 23 سبتمبر: استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

- الأربعاء 24 سبتمبر: استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

كما وجهت الأمانة العامة دعوة رسمية للأعضاء المنتخبين لحضور حفل الاستقبال وتسلم كارنيهات العضوية في المواعيد المحددة.

مجلس الشيوخ
