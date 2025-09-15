خطوات استخراج كارت شحن عداد كهرباء جديد وتفعيله

كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من المواطنين؛ خصوصًا الذين اشتروا وحدات سكنية جديدة وعداد الكهرباء باسم المالك القديم، عن الإجراءات المتبعة في حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع ورغبتهم في استخراج كارت جديد.

خطوات استخراج كارت الشحن الخاص

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع، لا بد من اتباع بعض الخطوات لاستخراج كارت جديد.

آلية استخراج كارت شحن العداد

وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه إذا كان المشترك مالكًا أو مستأجرًا للوحدة، عليه اتباع التعليمات التالية:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وحدد المرفق الآلية المتبعة لاستخراج كارت شحن العداد إذا كان المشترك مستأجرًا للوحدة كالتالي:

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- تقديم صورة من التوكيل والأصل للاطلاع، كما يجب أيضًا تقديم عقد الإيجار موثقًا عن مدة الإيجار.

وقال الجهاز إنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة، يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.