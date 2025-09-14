عماد الدين أديب: نتنياهو قرر قتل المفاوضات لا المفاوضين خلال غارة قطر

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عماد الدين أديب عن الأبعاد الخفية للغارة الإسرائيلية الأخيرة على قطر، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي لم يكن تصفية قيادات حماس، وإنما "قتل فكرة التفاوض" ذاتها.

وقال أديب خلال حواره مع الإعلامي معتز عبد الفتاح في برنامج "استوديو العرب" على فضائية "المشهد": "الحدث يبدو للوهلة الأولى أنه محاولة اغتيال قيادات سياسية في حماس، لكن في حقيقة الأمر العملية هدفها الرئيسي ليس قتل المفاوضين، ولكن قتل فكرة التفاوض".

وأضاف أن المعلومات التي وصلت إلى المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف أكدت أن القطريين والمصريين أبلغوا بأن حماس على وشك الموافقة على كل الشروط الأمريكية دون قيد أو شرط، مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي من غزة، وتأمين خروج قيادات حماس، وقبول سلطة تكنوقراطية وقوات عربية ودولية.

وأشار المفكر السياسي إلى أن هذا الاتفاق كان سيشكل ضغطًا هائلًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه في صبيحة اليوم التالي، إذا قبل نتنياهو بالاتفاق تحت ضغط ترامب، فسيكون ذلك نجاحًا لترامب، لكن الحكومة الإسرائيلية ستنهار لأن سمورتش وبينغفير سيُسحبان منها.

وتابع أديب: "في نهاية الأمر، قرر نتنياهو أن يقتل المفاوضات، ليس المفاوضين فقط"، كاشفًا أن الطائرات الإسرائيلية انطلقت من أذربيجان التي تربطها علاقات قوية مع إسرائيل والجيش الأمريكي.