إعلان

اللواء سيد غنيم: القمة العربية الإسلامية قد تفرض عقوبات على إسرائيل

10:25 م السبت 13 سبتمبر 2025

القمة العربية الإسلامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أعرب اللواء الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن توقعاته بأن تتخذ القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر قرارات صلبة تتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل خفض مستوى التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل، أو تعليق اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية، أو حتى الإصرار على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من الرد على السياسات الإسرائيلية.

وأضاف غنيم أن مصر كانت سباقة في الدعوة إلى إنشاء قوة دفاع عربية مشتركة، لكن هذا المشروع يواجه تحديات مستمرة بسبب عدم التوافق على تفاصيل تنفيذه.

وتابع اللواء سيد غنيم أن قرار إنشاء هذه القوة يعتمد حصرياً على إرادة الدول العربية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل أو فرض رأيها في هذا الشأن.

وأكد الخبير العسكري أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتبع نهجاً ممنهجاً يهدف إلى رفض حل الدولتين، إلى جانب تعزيز سياسات التهجير القسري والطوعي والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وتابع الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن هذه السياسات تشكل تحدياً كبيراً للاستقرار الإقليمي، مما يستدعي موقفاً عربياً موحداً لمواجهتها.

وشدد غنيم على أهمية التحرك الجماعي للدول العربية والإسلامية للضغط من أجل تحقيق العدالة ودعم الحقوق الفلسطينية، مشيًا إلى أن القمة في قطر قد تمثل فرصة حاسمة لتوجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل القمة العربية الإسلامية قطر سيد غنيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام