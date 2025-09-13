اللواء سيد غنيم: القمة العربية الإسلامية قد تفرض عقوبات على إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

أعرب اللواء الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن توقعاته بأن تتخذ القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر قرارات صلبة تتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل خفض مستوى التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل، أو تعليق اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية، أو حتى الإصرار على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من الرد على السياسات الإسرائيلية.

وأضاف غنيم أن مصر كانت سباقة في الدعوة إلى إنشاء قوة دفاع عربية مشتركة، لكن هذا المشروع يواجه تحديات مستمرة بسبب عدم التوافق على تفاصيل تنفيذه.

وتابع اللواء سيد غنيم أن قرار إنشاء هذه القوة يعتمد حصرياً على إرادة الدول العربية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل أو فرض رأيها في هذا الشأن.

وأكد الخبير العسكري أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتبع نهجاً ممنهجاً يهدف إلى رفض حل الدولتين، إلى جانب تعزيز سياسات التهجير القسري والطوعي والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وتابع الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن هذه السياسات تشكل تحدياً كبيراً للاستقرار الإقليمي، مما يستدعي موقفاً عربياً موحداً لمواجهتها.

وشدد غنيم على أهمية التحرك الجماعي للدول العربية والإسلامية للضغط من أجل تحقيق العدالة ودعم الحقوق الفلسطينية، مشيًا إلى أن القمة في قطر قد تمثل فرصة حاسمة لتوجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي.