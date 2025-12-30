"الدفاع و"الداخلية" تعقدان لقاءً لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقيادات وزارة الداخلية، وعدد من الضباط بالوزاراتين، وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وأكاديمية الشرطة.

تضمن اللقاء عروضًا تفصيلية تناولت التحليل الاستراتيجي لمختلف الأحداث الجارية داخليًا وإقليميًا ودوليًا وما يتطلبه ذلك من توحيد المفاهيم وأساليب العمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية التي تسهم في ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن وصون مقدساته.

وألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يحقق التناغم في الارتقاء بمستوى الجاهزية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه في ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لجهودهم في حفظ الأمن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحي الأمن والاستقرار في مجابهة التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وسيظلا معًا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن أمنه وسلامة أراضيه، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على الاستقرار الأمني وتهيئة المناخ لاستكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكل المجالات.

وتقديرًا للتميز والعطاء، كرم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، عددًا من الضباط كونهم نماذج مشرفة يحتذى بها في تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

