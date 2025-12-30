غلق 40 محلًا وإزالة تعديات.. مرور ميداني يكشف مخالفات بـ3 أحياء

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الدقي، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميداني صباحًا وليلًا على تلك الأحياء صباحًا ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.

وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بالدقي لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الانتهاء من بعض المعاملات المتوقفة في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء والمحال العامة من بينها 25 معاملة متوقفة على إصدار المستند والترخيص، و92 معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل، و134 معاملة متوقفة على الاستيفاء، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي أثناء المرور وبلغت عدد الشكاوى 9 شكاوى وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

كما أشار التقرير، إلى قيام اللجنة بالمرور الميدانى بصحبة رئيس الحي ومسئولي سلامة الغذاء والمحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية لتفقد عدد من شوارع الحي وأسفرت الحملة عن إزالة تعد في المهد بشارع مصدق بإحدى الشركات الخاصة وغلق وتشميع 2 كافيه بعد فحصهم وتبين عدم صلاحية الأطعمة المقدمة للاستهلاك ووجود بعض المخالفات الأخرى طبقًا لما رصده مراقبي هيئة سلامة الغذاء المرافقين للجنة، كما تم غلق وتشميع مطعم ومحل بقالة لعملهما بدون ترخيص قانوني.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بحث عدد من أصحاب المحال بالتوجه للمركز التكنولوجي لتقنين الأوضاع، واستجاب على الفور حوالي 40 صاحب نشاط تجاري والتقديم على المنظومة من خلال المركز التكنولوجي طبقًا لقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتم تنظيم تلك الحملات بمتابعة مباشرة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما مرت اللجنة المشتركة من الوزارة ميدانيًا على حي عابدين لفحص عدد من الشكاوى التي وردت للوزارة بوجود مقهى مخالف بشارع البستان وقيامه بالتعدي على الرصيف والشارع مما يعطل حركة المرور للسيارات وحركة المشاة بالمنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقهى لإدارته بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وصدر قرار بغلق وتشميع المقهى لمخالفته أحكام القانون ومصادرة الإشغالات الموجودة وفصل التيار الكهربائي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة (المرافق) لاتخاذ إجراءات قطع باقي المرافق عن المقهى، وسيتم الاستمرار في المتابعة.

واستأنفت اللجنة مرورها مساءً على حي عابدين للمتابعة الميدانية على المحال التجارية وذلك لمتابعة تراخيص المحال وحث غير المرخصة منها على تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم غلق 9 محلات غير مرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني، وتقدم على الفور 36 محلًا تجاريًا بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وتم رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية.

كما واصلت اللجنة عملها ليلًا بالمرور على حي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وباصطحاب سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وخلال الحملة، التي تمت بقيادة لجنة الوزارة ورئيس حي شرق مدينة نصر وشرطة المرافق، ومشرفي النظام على قانون المحال العامة، تم المرور على شارع عباس العقاد بشرق مدينة نصر حيث تم غلق وتشميع عدد من المحال العامة لمخالفتهم القانون وبلغ عددهم 31 محلًا، كما تم تقديم 56 طلبًا لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم مراجعة تراخيص ومطبخ أحد المطاعم الكبرى بشارع عباس العقاد.

