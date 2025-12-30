إعلان

الأعلى للإعلام يشيد بدور الإعلام الرياضي في دعم المنتخب

كتب : محمد سامي

01:27 م 30/12/2025

منتخب مصر

ثمنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، الجهود المتميزة التي بذلها الإعلام الرياضي خلال الفترة الماضية في دعم المنتخب الوطني، وتعزيز روح الانتماء لدى الجماهير، بما يعكس الاحترافية والإخلاص، ويجسد المسؤولية والالتزام بالمعايير المهنية، ويبرز دوره كرافد أساسي في تعزيز الهوية الوطنية.

وبحسب بيان، أكدت اللجنة أن الأداء الإعلامي جاء متسقًا مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يعزز مكانة الإعلام الرياضي كركيزة استراتيجية لدعم الرياضة الوطنية والمنتخبات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، ويجسد دوره في صياغة صورة حضارية مشرقة لمصر على الصعيدين المحلي والدولي.

ودعت اللجنة إلى الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة إعلامية راقية ومسؤولة، تُعد نموذجًا للتوازن بين الحماس الوطني والالتزام بالقواعد المهنية.

