عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا جمع بين ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري ووفد الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI)، برئاسة جلبيرت سيبوجو، المدير التنفيذي للشبكة، بحضور السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وعدد من قيادات وممثلي المجتمع المدني.

يأتي اللقاء في إطار زيارة "سيبوجو"، إلى مصر، الهادفة إلى تقييم حالة حقوق الإنسان ودعم استقلالية المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس، حيث حرص المجلس على استثمار هذه الزيارة لتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات بشأن القضايا الحقوقية ذات الأولوية.

وخلال النقاش، جرى استعراض الجهود المبذولة في مصر لتعزيز حماية الحقوق والحريات، إلى جانب مناقشة سبل تعميق التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكد المشاركون، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية، مشيرين إلى قيمة الشراكة مع الشبكة الأفريقية لتبادل الممارسات الجيدة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة وضمان تنفيذ التوصيات الدولية.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول الأولويات الوطنية في مجال حماية الحقوق، وأهمية تعزيز الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الأساسية وضمان استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المشاورات الدورية لما تمثله من دعم حقيقي لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والإفريقية.

