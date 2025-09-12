أحمد موسى: شرم الشيخ تستعيد عافيتها السياحية إلى مستوياتها 2015

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة شرم الشيخ استعادت عافيتها السياحية، لتعود أعداد السائحين إلى مستوياتها قبل عام 2015، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق مرتفعة، وتصل في المتوسط إلى 75%.

وقال موسى، خلال حلقة خاصة من برنامجه "على مسئوليتي" من شرم الشيخ، إن صناعة السياحة تفتح آفاقًا واسعة للمواطنين وتخلق العديد من فرص العمل، معربًا عن سعادته الغامرة بحجم السياحة المتزايد في المدينة.

وأوضح موسى أن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يغطيها من شرم الشيخ، قد تناولت قضايا إقليمية مهمة، من بينها تداعيات حرب غزة على المنطقة، والعلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

تابع موسى حديثه ليشير إلى حدث دولي مهم، وهو تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي شهد تأييد 142 دولة لإعلان حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل رفض 10 دول فقط، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هذا التصويت يمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي ضد سياسات إسرائيل وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن واشنطن مارست ضغوطًا وهددت العديد من الدول، إلا أن صوت العالم الحر ارتفع لصالح فلسطين.