بعد خسوف القمر.. تعرف على موعد كسوف الشمس وهل نراه في مصر؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفصلنا أيام قليلة على استقبال ظاهرة كسوف الشمس، والذي من المتوقع أن تشهده أجزاء من الأرض يوم 21 سبتمبر المقبل، أثناء حجب القمر للشمس بشكل جزئي لتظهر على شكل هلال في السماء.

ووفقا لتقارير فلكية نشرتها صحيفة "بيزنس ستاندرد" العالمية، فأنَّ ظاهرة كسوف الشمس الأخيرة للعام الجاري 2025 يُمكن رصدها في عدد من دول العالم وهي: نيوزيلندا، وشرق آسيا، وأجزاء من جنوب المحيط الهادئ، فيما ستعتبر القارة القطبية الجنوبية أفضل مكان لمشاهدة هذه الظاهرة.

ولن تتمكّن معظم دول نصف الكرة الشمالي من رصد كسوف الشمس، وكذلك أمريكا الجنوبية والشمالية، ونيبال، والهند، وباكستان، وسريلانكا كما لم تتمكن مصر والدول العربية من رصد ظاهرة الكسوف.

كسوف الاعتدال

ويأتي سبب تسمية كسوف الاعتدال بهذا الاسم لحدوثه قبل الاعتدال الخريفي في سبتمبر بساعات قليلة فقط، إذ تكون الشمس في هذا الوقت فوق خط الاستواء مباشرة وهو ما يحدث مرتين سنويا في الفترة بين مارس وسبتمبر، ونتيجةً لذلك، يتساوى الليل والنهار تقريبًا في جميع أنحاء الأرض.

ووفقًا للحسابات الفلكية فسوف يحدث كسوف الشمس ويصل ذروته في يوم 21 سبتمبر المقبل، في حوالي الساعة 19:43 بالتوقيت العالمي المنسق، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة 4 ساعات تقريبًا.

وتعتبر هذه الظاهرة هي الثانية من نوعها التي تشهدها الأرض خلال سبتمبر 2025، والتي تأتي بعد أيام فقط من حدوث ظاهرة خسوف القمر الدموي النادرة التي وقعت في 7 سبتمبر.