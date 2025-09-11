كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له؛ لبحث الموقف التنفيذي لمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، والتعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع الهدر في التيار، والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

تناول الاجتماع -الذي انعقد بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء- بحث مستجدات تنفيذ أعمال وأنشطة مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة 2025، والتي تم إطلاقها رسميًا في شهر مايو الماضي، وكذلك تقديم نموذج عملي لمراجعة الطاقة في عدد من المصانع التي تعمل في أنشطة مختلفة، وإمكانية تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.

وناقش الاجتماع أهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة. وتطرق الاجتماع إلى الخطة الخاصة بإجراء مراجعات طاقة في 25 مصنعًا تشمل قطاعات متنوعة في استخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية).

واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة التعاون في مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع؛ وذلك في إطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، وكذلك الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى الانتهاء من إجراءات مراجعة الطاقة لعدد (13) مصنعًا، والإجراءات الخاصة باستكمال جميع أعمال المراجعة قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع في تعميم التجربة في إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم.

وأكد عصمت استمرار العمل مع الشركاء على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفًا أن هذه المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء. مشيرًا إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر في التيار الكهربائي وخفض الفقد في كافة الاستخدامات، موضحًا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك، واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، ولديها القدرة على تنفيذ المشروعات؛ وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية. موضحًا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية، واستقرار الشبكة الموحدة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود، وتحسين كفاءة التشغيل.

