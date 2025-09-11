البيئة: تنفيذ 162 نشاطًا توعويًا وزراعة 3025 شجرة ضمن أسبوع "هواء نظيف"

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول أنشطة الأفرع الإقليمية للوزارة التي أطلقت أسبوعًا توعويًا تحت عنوان "هواء نظيف"، وذلك في إطار مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف، وتنفيذًا لتوجيهاتها برفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، أن فعاليات الأسبوع شملت تنفيذ 162 نشاطًا توعويًا تنوعت بين ندوات وحملات توعية، بمشاركة الأطفال والشباب ورجال الدين والرائدات الريفيات والمزارعين، بهدف تعزيز ثقافة حماية البيئة.

كما تضمنت الفعاليات حملات تشجير في عدد من الأحياء والمدارس والقرى، أسفرت عن زراعة 3025 شجرة من الأنواع المزهرة مثل الكافور، التيكوما، الصفصاف، والفيكس، للتأكيد على أهمية الأشجار في تحسين المظهر الجمالي وتنقية الهواء من الأتربة والملوثات.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات نظافة في الشوارع والقرى والشواطئ بمشاركة هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وعدد من الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، إلى جانب حملات لفحص عوادم المركبات بالمحافظات التابعة للأفرع الإقليمية لوزارة البيئة، حيث تم فحص 1443 سيارة تعمل بالبنزين والغاز، تبين مطابقة 1312 سيارة للمعايير البيئية، في حين خالفت 131 سيارة الحدود المسموح بها.

وفي سياق متصل، نفذ فرع الوزارة بالعريش مبادرة "العريش تستحق الأفضل – شاطئ نظيف ومدينة أجمل" بمشاركة جامعة العريش، ومديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الصحة، الري، العمل، مجلس مدينة العريش، والهلال الأحمر المصري، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية.

وتضمنت المبادرة تنظيم حملة نظافة بشاطئ "هابي فاميلي" (حديقة مبارك سابقًا)، إلى جانب ورش عمل ولقاءات توعوية شارك فيها طلاب الجامعات لتعريف المواطنين بأهمية السلوكيات البيئية السليمة والالتزام بالمظهر الحضاري. كما تم تكريم المتطوعين المتميزين وفرق العمل الشبابية المشاركة.

