أحدث 20 صورة جوية ونفقية لمترو الهرم.. تفاصيل 4 مراحل

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، الصديق للبيئة، بما يحقق السيولة المرورية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

الأعمال الإنشائية الجارية

يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) باستخدام 4 ماكينات حفر عملاقة (ماكينتان لكل اتجاه).

ويتقدم العمل بشكل ملحوظ في المحطات المحيطة بالمتحف المصري الكبير (المتحف الكبير - الرماية - الأهرامات)، مع الانتهاء قريبًا من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة.

ومن المقرر أن تكون هذه المحطات الثلاثة منتهية من السطح قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل.

مراحل المشروع

المرحلة الأولى (جارٍ تنفيذها)

تمتد بطول 19 كم وتضم 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية)، تبدأ من غرب الطريق الدائري عند حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة (للتبادل مع الخط الثاني)، ثم محطة الملك الصالح (للتبادل مع الخط الأول)، وصولًا إلى محطة الفسطاط بمصر القديمة.

وينفذ هذه المرحلة شركات المقاولات المصرية الوطنية: (المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات).

المرحلة الثانية (قيد الدراسة)

بطول 31.8 كم وتشمل 21 محطة (6 علوية – 15 نفقية)، ويبدأ المسار من محطة السيدة عائشة (للتقاطع مع الخط السادس)، مرورًا بشارع صلاح سالم وطريق النصر وجامعة الأزهر ومدينة نصر حتى محطة الطيران (للتبادل مع مونوريل شرق النيل)، ثم يتجه إلى القاهرة الجديدة حتى التجمع الأول، وينتهي عند موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس.

المرحلة الثالثة (قيد الدراسة)

من محطة حدائق الأشجار حتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، بهدف خدمة الكثافة السكانية وربط المسار مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

المرحلة الرابعة (قيد الدراسة)

تمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 38.7 كم، مع تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.

