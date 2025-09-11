إعلان

ارتفاع طفيف بالحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

09:00 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في ال6 أيام المقبلة والتي تبدأ من يوم الجمعة 12 سبتمبر إلى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعه إلى الساعة 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة، أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

