"صحتك دنيتك".. برنامج جديد لـ "لميس عدلي" عبر راديو cbc extra

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الإعلامية لميس عدلي برنامجها الجديد “صحتك دنيتك” عبر راديو Extra News، في تجربة إذاعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالمبادرات الرئاسية التي تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، من خلال الكشف المبكر والوقاية والعلاج المجاني.

ويعتمد البرنامج على أسلوب بسيط وسلس، حيث تركز كل حلقة على مبادرة صحية مختلفة. ويتيح البرنامج للجمهور متابعة المعلومات من أكثر من زاوية، عبر مداخلتين تليفونيتين؛ الأولى مع مسؤول يشرح آليات تنفيذ المبادرة ومكان الاستفادة منها، والثانية مع طبيب متخصص لتوضيح الأبعاد الطبية والعلمية وكيفية تأثير المبادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.

ويُعرف عن لميس عدلي تقديم برامج هادفة ومؤثرة مثل "روح رمضان" و "سر نفسي"، بالإضافة إلى برامج أخرى تركت بصمة واضحة في مجال الإعلام التوعوي والإنساني، ما يعزز من قدرة برنامجها الجديد على الوصول إلى جمهور واسع ونشر الوعي الصحي بشكل فعال.