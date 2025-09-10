إعلان

مدبولي: منظومة متطورة لاستخراج البذور والتقاوي الحديثة لتحقيق إنتاجية أعلى

08:08 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فلاحين مصر بمناسبة عيد الفلاح، مشددًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي، كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات الزراعية التي نفذتها الدولة مؤخرًا، سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ستساهم في تعزيز مكانة الزراعة كقطاع رئيسي في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك منظومة متطورة لاستخراج البذور والتقاوي الحديثة التي تحقق إنتاجية أعلى للفدان، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تلبية الاحتياجات المحلية، بل السعي لاعتماد هذه المنتجات على المستوى الدولي وتعزيز صادرات مصر الزراعية.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير السماد بالسعر المدعوم للفلاح، حيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من الدعم لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في استمرار انخفاض معدل التضخم.

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي عيد الفلاح استخراج البذور والتقاوي الحديثة منظومة متطورة لاستخراج البذور مدبولي خلال مؤتمر صحفي
