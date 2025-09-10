وزير الشؤون النيابية: الدولة تؤمن بقدرات الشباب وتعمل على تمكينهم

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية تؤمن بقدرات الشباب وتعمل على تمكينهم، داعيا إياهم إلى امتلاك الإرادة والمعرفة والقيم من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال حضوره المعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية، الذي يأتي في إطار الحرص على توسيع وعي طلاب وطالبات اتحاد مدارس مصر وتعريفهم بدور المؤسسات المختلفة في دعم الدولة.

وقال المستشار محمود فوزي- في كلمته وفقا لوزارة الشؤون النيابية، اليوم الأربعاء- إن الدولة المصرية تنظر إلى اتحاد طلاب المدارس باعتباره منبرا وطنيا ومؤسسة ديمقراطية لتدريب عملي على المواطنة الفاعلة يعبر عن آمال وطموحات أكثر من 25 مليون طالب، وإن هذا الاتحاد ليس مجرد كيان طلابي، بل هو مدرسة أولى لممارسة الديمقراطية، إذ من خلاله يمارس أبناؤنا حرية الرأي، ويتعلمون أن يكون الرأي مبنيا على الحوار والأثر.

وأضاف أن الاتحاد يتيح الفرصة للطلاب لتقديم المبادرات، ومناقشة القضايا التي تهم حياتهم، مشيرا إلى أن ما يميز هذا البرنامج أنه يقوم على نهج مؤسسي متكامل، فهو ليس مبادرة وقتية، مع مراعاة ربط العمل الطلابي بقضايا الوطن الكبرى، وإتاحة مسارات عملية لتأهيل الطلاب على القيادة والحوار والتخطيط.

وتابع فوزي، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية على استعداد لفتح أبوابها أمام الطلاب؛ لتعريفهم بآليات صنع القرار التشريعي والرقابي، موضحا أنه يمكن للطلاب الاستفادة من برامج محاكاة الجلسات البرلمانية، وزيارات لمجلس النواب، ولقاءات مع الكوادر المتخصصة، بهدف غرس أن الديمقراطية ليست شعارا، وإنما ممارسة يومية لها إجراءاتها وحواراتها.

وشدد على أن النجاح الحقيقي يرتبط بالعلم والخلق والانضباط، داعيا المشاركين في البرنامج إلى النظر لأنفسهم كشركاء في رفعة الوطن، لاسيما وأن رؤية مصر 2030 تقوم على بناء الإنسان.

ويعقد المعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية بحضور النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، فيما يبحث المشاركون في آليات التواصل السياسي الفعال، ودور طلاب وطالبات اتحاد مدارس مصر في المشاركة المجتمعية.







