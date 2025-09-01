كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بتفقّد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحمًا ملحوظًا داخل القسم، وعلى الفور وجّه بضرورة إعادة تنظيم العمل داخله بصورة عاجلة، مع إعادة توزيع المساحات بما يضمن انسيابية الخدمة، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

كما شدد على تسريع وتيرة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية بما يتناسب مع حجم التردد المتنامي على المستشفى.

وخلال مروره على الأقسام الداخلية، اطّلع الدكتور خالد عبدالغفار على نسب الإشغال التي بلغت 70% للأقسام الداخلية و100% لأسرّة الرعاية المركزة، وبناءً على ذلك، أصدر توجيهاته بزيادة أعداد الأطباء وتوسيع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة.

وأبدى الوزير استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، حيث قرر إنهاء التعاقد فورا مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، كما شمل القرار شركة الأمن المكلّفة بتنظيم الدخول، وذلك بعد رصد تقصير واضح في أداء مهامها، أدى إلى تكدّس المرافقين وعدم انتظام في حركة الدخول.

وفي ختام جولته، وجّه وزير الصحة بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى.

كما شدد على رفع كفاءة الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطن المصري، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة ستتواصل في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الانضباط داخل المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن.