إعلان

الوطنية للإعلام تشكر الرئيس السيسي على التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو

06:41 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الكاتب أحمد المسلماني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

وجه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتوجيهه لحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة (معاشات ماسبيرو).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الاثنين.

وقال المجلس في بيان، إننا ممتنون للغاية للرئيس لتوجيهه لحل أزمة معقدة امتدّت عدة سنوات بلا حل، وهو ما أثلج قلوب أبناء ماسبيرو وكافة العاملين والمتقاعدين بالهيئة الوطنية للإعلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد المسلماني الوطنية للإعلام تشكر الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للإعلام حل أزمة معاشات ماسبيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة