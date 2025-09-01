الوطنية للإعلام تشكر الرئيس السيسي على التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو

كتب- عمرو صالح:

وجه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتوجيهه لحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة (معاشات ماسبيرو).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الاثنين.

وقال المجلس في بيان، إننا ممتنون للغاية للرئيس لتوجيهه لحل أزمة معقدة امتدّت عدة سنوات بلا حل، وهو ما أثلج قلوب أبناء ماسبيرو وكافة العاملين والمتقاعدين بالهيئة الوطنية للإعلام.