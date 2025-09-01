

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع السفير الياباني بالقاهرة إواي فوميو، لبحث سبل دفع الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، مشيراً إلى تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية.

من جانبه، أوضح السفير الياباني أن بلاده ستركز خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج المساعدات الرسمية للتنمية، على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، باعتبارها أولوية استراتيجية، مشيداً بما توفره مصر من فرص استثمارية وبنية تحتية جاذبة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي، موضحاً ما تحقق من ربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين وتنفيذ مشروع "الكارت الموحد". ورحّب السفير الياباني بتجربة مصر في هذا المجال، مؤكداً استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني.

كما استعرض الوزير النجاحات المحققة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الصوامع، مشيراً إلى أن مصر ضاعفت طاقتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة، وطلب الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة ذكية للمتابعة وتقليل الفاقد.

وتناول اللقاء دور الوزارة في حماية المستهلك، حيث أوضح الوزير أنه يجري الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية – اليابانية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الداخلية والتحول الرقمي.

وشهد اللقاء حضور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة، ومن الجانب الياباني السيد مياجاوا كازوماسا، السكرتير الأول بالقسم الاقتصادي بالسفارة، والسيدة ميناس أحمد، مترجمة وباحثة بالقسم الاقتصادي.