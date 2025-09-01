7 صور جوية لموقف أحمد حلمي بعد نقل سيارات رمسيس وكوبري الليمون إليه

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتظام العمل بموقف أحمد حلمي بعد نقل 12 خط ميكروباص من المواقف العشوائية التي كانت متواجدة أعلى كوبري الليمون وبميدان رمسيس إليه دون معوقات.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، قد بدأت صباح اليوم بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبري الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وشدد محافظ القاهرة، على أن الخطوط التي تم الانتهاء من نقلها بالفعل إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمي تخدم الإسكندرية، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبني سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، والإسماعيلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمي بشبرا وإعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب 1000 سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات.

ووجه محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكل إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

