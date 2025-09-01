كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، سبب زيادة عدد قطارات العودة الطوعية للسودانيين خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تم البدء في تيسير قطار أسبوعيًا في بداية تشغيل قطارات العودة، ولكن تم خلال آخر أسبوعين الدفع بقطارات إضافية ليصل المعدل إلى قطارين أسبوعيًا.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تشهد مؤخرًا تزايد الطلب على السفر من قبل السودانيين ولذلك تقرر زيادة عدد القطارات العاملة لنقلهم من القاهرة إلى أسوان.

وشدد المصدر، على أن زيادة عدد القطارات مرة أخرى أمر وارد في حالة زيادة الطلب على السفر بشكل أكبر.

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس الأحد، عن تسيير 10 قطارات لعودة السودانيين منذ بدء تشغيل القطارات حتى الآن، وبلغ إجمالي السودانيين المنقولين 9548 سودانيًا حتى الآن.

