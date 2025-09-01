إعلان

رحيل 9548 سودانيًا.. مصدر يكشف سبب زيادة قطارات إعادة السودانيين لوطنهم

11:43 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، سبب زيادة عدد قطارات العودة الطوعية للسودانيين خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تم البدء في تيسير قطار أسبوعيًا في بداية تشغيل قطارات العودة، ولكن تم خلال آخر أسبوعين الدفع بقطارات إضافية ليصل المعدل إلى قطارين أسبوعيًا.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تشهد مؤخرًا تزايد الطلب على السفر من قبل السودانيين ولذلك تقرر زيادة عدد القطارات العاملة لنقلهم من القاهرة إلى أسوان.

وشدد المصدر، على أن زيادة عدد القطارات مرة أخرى أمر وارد في حالة زيادة الطلب على السفر بشكل أكبر.

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس الأحد، عن تسيير 10 قطارات لعودة السودانيين منذ بدء تشغيل القطارات حتى الآن، وبلغ إجمالي السودانيين المنقولين 9548 سودانيًا حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودانيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة