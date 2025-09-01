صور.. خسوف كلي نادر للقمر مساء الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

يشهد العالم مساء الأحد 7 سبتمبر 2025 ظاهرة فلكية مميزة، حيث يتزامن خسوف كلي للقمر يمكن رؤيته بوضوح في معظم مناطق آسيا وأستراليا، بينما يظهر جزئيًا من أفريقيا وأوروبا.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن القمر سيشرق في المراحل الأولى من الخسوف بوسط العالم العربي، بينما سيظهر مخسوفًا بشكل كامل عند شروقه في مناطق الشرق، في حين يشاهده سكان الغرب العربي في مراحله الأخيرة.

ويبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 3:28 مساءً بتوقيت غرينتش، ويصل إلى ذروته عند السادسة و12 دقيقة مساءً، قبل أن ينتهي تمامًا في الثامنة و55 دقيقة مساءً.

وتستمر مراحل الخسوف المرئية بالعين المجردة من 4:15 حتى 8:15 مساءً بتوقيت غرينتش.

ويتميز الخسوف الكلي باكتساء القمر ألوانًا تتدرج بين الأصفر والبرتقالي والأحمر نتيجة انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، وهو ما يجعل من المشاهدة والتصوير تجربة فلكية نادرة خاصة مع شروق القمر مخسوفًا قرب المعالم الطبيعية أو العمرانية البارزة.

