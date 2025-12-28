مكتبة النجاح ببئر العبد تتوهج بالشعر ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر

شهدت مكتبة بئر العبد الثقافية، أمسية شعرية، ضمن فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، دورة "الأديب الكبير الراحل محمد جبريل".

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل"، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحركة الأدبية والفكرية بالمحافظات الحدودية.

وشهدت الأمسية حضور نخبة من الشعراء، كما شهدت تنوعا شعريا مثل الخارطة الشعرية بأطيافها، وقد تنوعت القصائد بين الفصحى والعامية، والشعر، البدوى الذى يمثل مرتكزا لحفظ عادات وتقاليد البادية وركز الشعراء على الملامح الوطنية التي عبرت عن قيم الانتماء والهوية، إلى جانب قصائد في حب سيناء، تبرز خصوصيتها الثقافية بوصفها جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية.

وشارك في الأمسية عدد كبير من الشعراء والأدباء من مختلف المحافظات، إلى جانب لفيف من شيوخ البادية، في مشهد عكس ثراء المشهد الثقافي وتنوع روافده.

واستهلت الفعاليات بقراءات شعرية للشعراء: د. أسماء عبد الرحمن، د. سوزان شاهين، د. إسلام أبو نوارة، د. فراج عبد اللطيف، ود. أشرف السنهوري، وخالد إسماعيل عطا الله، الذين قدموا قصائد أكدت على دور الأدب في التعبير عن قضايا المجتمع.

وتواصلت الأمسية مع باقة من القصائد الوطنية التي عكست ملامح الحياة في سيناء، وقيم الصمود والانتماء، بمشاركة الشعراء: زوزو سلامة، سلوى محمود، ثناء أبو شلش، عيد محمد الكيلاني، أحمد حسين أحمد الشريف، هاني النشار، كريم رمضان، أيمن عبده، محمد البحيري، وممدوح أحمد محمد. رأفت عزمي، عبد الرازق عبد الحميد، عز الدين طوخي، عبد العال حامد، محمد عيد هجرس، مصطفى أبو هلال، رمضان عبد الله إبراهيم، عاصم السمان، محمود دوير، مجيب عيد أحمد.

ويعقد المؤتمر هذا العام برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وبأمانة عامة للشاعر عزت إبراهيم. وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والباحثين والنقاد والإعلاميين، ويشهد 11 جلسة بحثية، وورشا متخصصة في كتابة الدراما والسيناريو، وموائد مستديرة، إلى جانب أمسيات شعرية وقصصية وعروض فنية، كما يصدر المؤتمر عددا من الإصدارات المهمة التي تحتفي بشخصية الدورة وإبداعات أدباء شمال سيناء وكتّاب الأبحاث.

وتختتم فعالياته بعقد جلسة التوصيات في الثامنة والنصف مساء غد الاثنين، إلى جانب تكريم عدد من الرموز الإبداعية في مصر، وتكريم خاص لمبدعي شمال سيناء من الأدباء والنقاد الذين قدموا إسهامات متميزة في الحياة الأدبية والثقافية المصرية.

