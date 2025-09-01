كتب- محمد أبو بكر:

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، فعالية ثقافية وفنية موسعة تحت عنوان “قنا ذاكرة الجنوب” على مدار يومين، بالتعاون مع محافظة قنا ووحدة التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وبمشاركة نخبة من الفنانين والحرفيين.

يأتي ذلك؛في إطار مبادرة “محافظات مصر” التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصرية للتعريف بالهوية الحضارية والتراثية لمختلف المحافظات.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا لمبادرة “محافظات مصر”، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تتميز بتراث حضاري وثقافي متنوع يستحق التوثيق والاحتفاء، وأن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني ودعم جهود الترويج للسياحة الداخلية.

فعاليات متنوعة تعكس هوية قنا

تضمنت الفعالية باقة من الأنشطة الثقافية والفنية، شملت معارض للحرف التقليدية مثل نسيج الفركه، والفخار، والجلود، والكليم اليدوي، والمشغولات النحاسية والحلي، إلى جانب ورش حيّة تفاعلية أتاحت للزوار تجربة عملية في نول الفركه ودولاب الفخار.

كما عُرضت صور فوتوغرافية لأبرز معالم المحافظة التراثية والتاريخية بعدسات الفنانين أحمد مصطفى وأحمد سعودي، فضلًا عن أفلام وثائقية تناولت معبد دندرة ومولد السيد عبد الرحيم القناوي.

أزياء ومأكولات وفنون شعبية

شهدت الفعالية عروضًا حية للأزياء التقليدية القنائية، وتجربة تفاعلية للمأكولات المحلية المميزة مثل العيش الشمسي، والعسل الأسود، والفايش، والفطير، والعجمية، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من الحضور.

وتكاملت الأنشطة مع عروض للفنون الشعبية التي أبرزت الطابع التراثي الأصيل لقنا، إلى جانب نماذج فنية لأدوات النسج ومظاهر الحياة والعمارة التقليدية.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات تقدير من المتحف القومي للحضارة المصرية، تقديرًا لمساهمتهم البارزة في إنجاح الحدث الذي أكد على خصوصية محافظة قنا كأحد أهم روافد الهوية الحضارية المصرية.