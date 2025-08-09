تجديد تكليف أحمد عطا رئيسًا لـ"الشؤون الطبية" بالتأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تجديد تكليف الدكتور أحمد عطا للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية لمدة عام اعتبارًا من 13 أغسطس الجاري.

وجرى تعيين عطا في هذا المنصب منذ نوفمبر 2024، حين أصدر رئيس هيئة التأمين الصحى قرار رقم ( 977) لسنة 2024 للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة ثلاثة أشهر حينها قبل تجديده لاحقا.

كان الدكتور أحمد عطا، قد شغل العديد من المناصب القيادية، حيث كان يشغل مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، ثم مديرا لفرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة.

