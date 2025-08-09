تنسيق الجامعات 2025.. شروط وأوراق التحويل لكليات جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب قبول طلبات تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025 ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات، على أن يمتد قبول طلبات التحويلات لطلاب البرامج الخاصة أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن قبول طلبات التحويلات سيتم في ضوء القواعد التي أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، وما يتعلق بالطلاب المكفوفين وذوي الهمم والمفصولين، مع مراعاة طبيعة الدراسة بكل كلية ووفق اللوائح الدراسية المنظمة للعملية التعليمية بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: يشترط على الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، والتقدير العام الحاصل عليه، وأن يكون البيان معتمدًا من عميد الكلية وبخاتم شعار الجمهورية، مع بيان محل إقامة الطالب المثبت بالرقم القومي، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأولوية في التحويلات ستكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، فإن التحويل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول في الكلية التي يرغب في نقل القيد إليها، أما التحويل لبرامج الساعات المعتمدة والمميزة بمختلف كليات الجامعة فإنه يتم عن طريق الجامعة والكلية.

اقرأ أيضًا:

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

71% بسيناء.. تنسيق كليات العلاج الطبيعي الخاصة والأهلية شهادات معادلة 2025

رسمياً.. إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة