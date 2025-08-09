إعلان

بحضور رئيس الوزراء وكبار المسؤولين.. وزير العمل يحتفل بزفاف ابنته

02:23 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    527948918_1145499787636480_7273676760524832124_n_2_11zon
  • عرض 3 صورة
    528326488_1464885887978264_509916284128640253_n_3_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


تصوير هاني رجب
شهد أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، مساء أمس الجمعة، حفل زفاف نيرة جبران، ابنة وزير العمل محمد جبران، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة.

وحضر الحفل كل من وزير شؤون المجالس النيابية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التموين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من المحافظين، وأعضاء مجلس النواب، وكبار الشخصيات من مختلف المجالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل يحتفل بزفاف ابنته رئيس الوزراء كبار المسؤولين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟