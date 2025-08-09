بحضور رئيس الوزراء وكبار المسؤولين.. وزير العمل يحتفل بزفاف ابنته



تصوير هاني رجب

شهد أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، مساء أمس الجمعة، حفل زفاف نيرة جبران، ابنة وزير العمل محمد جبران، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة.

وحضر الحفل كل من وزير شؤون المجالس النيابية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التموين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من المحافظين، وأعضاء مجلس النواب، وكبار الشخصيات من مختلف المجالات.