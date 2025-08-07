أمريكا ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة.

وقدمت الولايات المتحدة مقترحا للبنان لنزع سلاح حزب الله بنهاية العام، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وسحب القوات من خمسة مواقع في جنوب البلاد.

وقبيل ذلك، هنأ المبعوث الأمريكي توم براك، الخميس، السلطات اللبنانية بقرارها "التاريخي" بشأن نزع سلاح حزب الله، بعد تكليفها الجيش إعداد خطة لذلك، على أن تطبّق قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق.

وفي منشور على منصة "إكس"، أثنى براك على "القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتخذته السلطات هذا الأسبوع، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الخريف الماضي الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية، ونص على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.

واعتبر أن قرارات الحكومة "وضعت أخيرا حل (وطن واحد وجيش واحد) للبنان قيد التنفيذ"، مضيفا "نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

وواصلت الحكومة اللبنانية، الخميس، البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك لتطبيقها قبل نهاية العام، وتناول الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم براك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، من دون التطرق إلى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.